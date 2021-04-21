君傲灣呎價突破兩萬
中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳君傲灣2座一伙天台特色戶，面積440方呎，兩房間隔，擁197方呎天台，以882萬成交，呎價20045元，呎價創屋苑新高，首度突破20000元關口。
美聯首席高級營業經理周志偉表示，屯門啟豐園4座高層A室，面積414方呎，兩房間隔，以608萬成交，呎價14686元，創屋苑成交價新高。
美聯區域經理黃少明表示，將軍澳新都城2期6座高層F室，面積363方呎，兩房間隔，以685萬連租約成交，呎價約18871元，低市價約3%，現時每月租金1.5萬。
利嘉閣助理分區市務董事彭錦添表示，青衣盈翠半島12座低層A室，面積639方呎，三房套間隔，議價後以1078萬成交，呎價16870元，為市價成交。
世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，北角形品低層A室，面積376方呎，一房間隔，以約700萬承接，呎價18617元，屬市價水平。
形品一房700萬沽
香港置業首席高級營業經理李品良表示，奧運站凱帆軒3座高層G室，面積432方呎，兩房改一房間隔，以930萬成交，呎價21528元，屬市價。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋兆山苑B座高層8室，面積546方呎，兩房一廳，以476萬（自由市場價）成交，呎價8718元，屬市價。