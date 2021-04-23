  • 2021年4月23日 星期五
  • 31º
  • 59%
熱門： 恆安邨行劫疫苗氣泡行蹤新冠肺炎

日報新聞 > 地產

山水盈三房月租2.68萬

2021-04-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗山水盈9座低層A室，面積996方呎，三房一套間隔，望開揚景，以2.68萬租出，呎租26.9元。據了解，業主於20年3月以1373.4萬購入，按買入價計算，可享租金回報約2.3厘。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德嘉匯1座低層G室，面積351方呎，一房間隔，望內園景，議價後以1.45萬租出，呎租41.3元，據悉，新租客為單身男士。業主於17年6年以690.9萬購入，租金回報2.5厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門海翠花園6座高層C室，面積521方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以1.28萬承租，呎租24.6元，以估價約632.5萬作計算，該單位租金回報率達2.4厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd