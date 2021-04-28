新地86億奪古洞住宅地

地政總署公佈，古洞北第25區住宅地皮，由新地以86.14億，力壓其餘9個入標財團奪得，以可建樓面約119.9萬方呎計，每方呎樓面達7183元，較市場估值上限高出約30%。
高市場上限估值三成
新地副董事總經理雷霆稱，該幅地皮所在之處，為往後雙鐵路交匯站，位置優越，未來同區亦有足夠生活及就業配套，並將興建中小型單位，總投資額約180億。地皮於上周五截標時，共接獲10份標書，其餘入標財團包括長實、恒基、華懋、鷹君、九建，佳兆業夥拍萬科競投，嘉里則夥拍信和、新世界及嘉華合組財團出價，會德豐地產夥拍遠東競投。
該地皮地盤面積約19.9萬方呎，可建樓面約119.9萬方呎。另外，中標財團須負責興建公共運輸交匯處。
樓面呎價7183元
萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，地皮中標價較預期高，反映發展商對該新發展區信心十足，地皮成交價對區內地價有重要指標作用，估計項目每方呎售價達1.8萬，才有合理利潤，同時亦預期內地客及本地用家，為區內未來主要購買力。
華坊資深董事梁沛泓稱，古洞北新發展區現時仍處於早期開發階段，今次是該區首次賣地，相信將成為區內地價重要指標，直接影響日後招標地價，甚至農地補地價金額。