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偉景花園兩房月租9500元

2021-04-29 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益營業董事胡志偉表示，屯門偉景花園A座中層A室，面積378方呎，兩房間隔，獲一對新婚客垂青，議價後以9500元承租，呎租25.1元。若以單位市值約427萬計算，租金回報率達2.7厘。

　　中原分區經理曾紀賢表示，大埔白石角海鑽8座高層B室，面積1445方呎，四房連雙套房及工人房間隔，議價後以4.1萬租出，呎價28.4元。據悉，業主於14年以1861萬購入，租金回報約2.6厘。

　　香港置業首席分區董事黃慶龍表示，奧運站君滙港1座中層C室，面積516方呎，兩房間隔，望少海景，議價後以2.03萬租出，呎租39.3元。據悉，業主於11年2月以598萬購入，現享租金回報4厘。
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