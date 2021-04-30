  • 2021年4月30日 星期五
  • 29º
  • 63%
熱門： 變種病毒映灣園關之琳佔中九子花姐
東周投資會 (2021-04-30)

日報新聞 > 地產

愉景新城兩房月租1.45萬

2021-04-30 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城6座中低層B室，面積485方呎，兩房間隔，望內園景，原叫租1.55萬，議價後減價1000元，以1.45萬租出，呎租約30元，據悉，業主於98年4月以約340萬購入，現租出可享租金回報率約5.1厘。

　　香港置業營業經理吳兆良表示，南昌站匯璽2B座中層E室，面積351方呎，一房間隔，原叫租1.8萬，議價後以1.75萬租出，呎租49.9元，據了解，新租客心儀單位企理整潔，在睇樓2次後決定承租，業主於17年4月以約681.4萬購入，現享租金回報約3.1厘。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd