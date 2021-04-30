飽覽山海雙景 比華利山別墅大廳廣闊

比華利山別墅為大埔大型洋房屋苑，依山而建，位置自成一隅，私隱度高，受不少名人追捧。是次介紹屋苑一座4房1套大屋，實用面積2115方呎，業主豪花逾200萬裝修，以歐陸式裝潢及佈置，恍如進入宮廷城堡般，而且洋房坐向正南，住客可將船灣避風塘及吐露港盡收眼廉。洋房外連私人花園及天台，戶外空間充裕，在此享受海風吹拂。



由恒基發展的比華利山別墅，毗鄰船灣避風塘及吐露港，分3期而建，共提供535座洋房，實用面積由約1593至逾6769方呎，洋房間隔涵蓋4房至5房。當中的萊茵道為第3期發展，由2002年開始入伙。屋苑自設住客會所，提供設施如室內外泳池，香薰水療及宴會廳等。交通方面，屋苑有穿梭巴士往來港鐵大埔站，附近亦有專線小巴來往大埔墟。



馬上帶大家參觀今次的放盤，為比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積2115方呎，洋房樓高4層，據了解，業主斥資逾200萬豪裝，以歐陸風格做主題，顯得氣派非凡，連車房也是用此裝潢，並可停泊2車，令愛車有個好居所。



客飯廳面積寬敞，以純白色的家具配上以電視牆身及天花的立體浮雕花紋，獨特而高雅，廳邊的落地大玻璃窗，為整個空間的明亮度加分外，亦把蔚藍海景及山景引入室內。



屋主更在客廳的小型廚房，置有咖啡機及廚櫃等，方便沖泡與客人一同享用。飯廳亦貫徹一屋設計，置有宮廷的飯桌椅，配上吊燈，營造舒適的用餐地方。



沿著白色的雲石樓梯而上的2樓及3樓，為家庭廳及4房1套間隔，各房四正實用，擺設雙人大牀後仍可三邊下牀，其中3房坐向正南，可享開揚船灣避風塘及吐露港海景，遠望八仙嶺山景。



主人套房面積之大，在擺放大牀後，仍可擺放工作枱、一排入牆衣櫃、按摩椅及沙發等大型家具，仍有充裕走動空間，設備應有盡用。拾級而上為天台，住戶可靜夜時觀星，雨夜時賞雨，悠閒舒適。



