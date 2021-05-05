全球新冠肺炎疫情出現新的風險，變種病毒正在各地擴散，除了觸發多國疫情反彈，染疫傷亡的人數亦上升，也令各地政府的抗疫工作面臨更大的挑戰。香港亦正面對變種病毒入侵的考驗，近日的確診者，以外地輸入變種病毒患者為主。令人擔憂的是，變種病毒比較難檢測，已經發生強制檢疫之後疑走漏染疫者的事件，港府急須應變，是時候主動出擊，加固外防抗疫措施。 對疫情嚴重國家，港府實施「熔斷機制」，停止這些國家的航機來港。但早前幾個疫情嚴重的國家，被港府實施「熔斷」航班前，已有不少人入了境，部份通過酒店的隔離檢疫，進入社區後，才驗出帶變種病毒，反映酒店防疫措施或不足夠，當局要從速檢討，首先與酒店商討改善，...

2021-05-05