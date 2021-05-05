第一城兩房576萬沽
祥益區域董事袁思賢表示，屯門邁亞美海灣4座高層C室，面積475方呎，兩房間隔，獲區外首置客垂青，以625萬購入，呎價13158元，屬市價水平。原業主於01年以約120萬購入，是次轉手帳面獲利約505萬。
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，荔枝角盈暉臺2座高層A室，面積438方呎，兩房間隔，望開揚山景，議價後以750萬沽出，呎價17123元，據悉，新買家為首置客。業主於01年以222.4萬購入，是次轉手帳面獲利527.6萬，升值約2.4倍。
中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌影岸‧紅B座高層D室，面積760方呎，三房連套房間隔，望機場海景，獲外區換樓客以1095萬購入，呎價14408元。原業主於10年6月以500萬購入，帳面獲利595萬，升值1.2倍。
爵悅庭呎價1.85萬
美聯高級營業經理吳洪剛表示，荃灣爵悅庭西爵軒高層F室，面積452方呎，兩房間隔，議價後以838萬易手，呎價18540元。原業主於12年6月以419萬購入，轉手帳面獲利419萬，升值約1倍。
利嘉閣助理分區董事鍾景安表示，荃灣柏傲灣2B座中層F室，面積392方呎，一房間隔，以795萬易主，呎價20281元。