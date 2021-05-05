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西環泓都三房月租2.7萬

2021-05-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副分區營業經理柳志明表示，西環泓都3座中層J室，面積619方呎，三房間隔，望開揚海景，以2.7萬租出，呎租44元。業主於11年4月以725萬買入，租金回報4.5厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗蝶翠峰11座低層C室，面積426方呎，兩房間隔，望開揚景，獲租客以1.28萬租入，呎租約30元。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德OASIS KAI TAK第5座高層D室，面積365方呎，一房間隔，以1.55萬租出，呎租42.5元，據悉，新租客為單身客。業主於17年11月以827.2萬購入，租金回報2.2厘。

　　利嘉閣聯席董事彭嘉豪表示，馬鞍山中心1座高層C室，面積364方呎，兩房間隔，以1.5萬租出，呎租約41元。
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