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兆康苑兩房月租一萬

2021-05-06 列印
　　屋苑再錄市價租務個案，祥益區域董事袁思賢表示，屯門兆康苑D座中層7室，面積455方呎，兩房間隔，租客為區內客，以1萬「即睇即租」，呎租22元，若以單位市值約474萬作計算，租金回報率達2.5厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO Genova第15B座低層C室，面積525方呎，兩房間隔，望開揚景，獲租客以1.45萬租入，呎租約28元，據悉，租客為區內客，鍾情屋苑環境優美。

　　利嘉閣分行經理黃諾文表示，西灣河鯉景灣觀暉閣高層E室，面積536方呎，兩房間隔，望園景，原叫租2.2萬，議價後減價2000元，以2萬租出，呎租約37元。據悉，業主於03年5月以約158萬購入，現租出享租金回報率約15.2厘。
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