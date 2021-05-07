藍灣半島每呎兩萬沽
美聯高級分區營業經理陳彪表示，太古城紫樺閣中層C室，面積897方呎，三房一套間隔，原叫價1920萬，議價後以1905萬成交，呎價約21237元，高市價約3%，屬同類單位新高。
世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，鑽石山悅庭軒1座高層E室，面積656方呎，三房兩廳間隔，原開價1080萬，累減42萬以1038萬易手，呎價15823元，高市價約3%。
港置分區董事劉浩勤表示，將軍澳峻瀅1期1座高層B室，面積529方呎，兩房間隔，成交價825萬，呎價15595元，創同類單位成交價歷史新高，較原紀錄800萬高出3%。
世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山翠擁華庭8座高層F室，面積844方呎，三房一套連士多房間隔，區內用家為方便照顧家人，以1150萬承接，呎價13626元，高市價約3%，創同類單位近兩年新高。
城市花園兩房雙破頂
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角城市花園7座中層C室，面積596方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1172萬承接，呎價19664元，高市價約一成，創屋苑同類單位成交價及呎價新高。
世紀21奇豐區域經理李仕明表示，大圍聚龍居11座高層B室，面積942方呎，三房間隔，單位放盤三日，獲區內用家「零議價」以1500萬連車位承接，呎價15924元，高市價約4%。