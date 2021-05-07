外望翠綠山林 名家匯水晶吊燈點綴巨廳

沙田半山豪宅名家匯，依山而建，環境清靜及私隱度高。今次帶大家參觀屋苑一個複式放盤，實用面積2263方呎，4房3套房間隔，樓底特高，設多列闊窗，空間感更強，亦附有1247方呎天台，現場已裝有按摩浴缸，隨時放鬆，此外，單位向東南，望一片綠油油山林景致。



名家匯坐落於大圍顯泰街，鄰近豪宅屋苑聚龍居及瑞峰花園。名家匯樓齡約12年，由恒基發展，並由2座高座及4座獨立屋組成，提供157個單位，其中2座高座大樓呈半月形興建，部份單位配備落地玻璃幕牆，屋苑設有會所，設施包括園林泳池，旁有按摩池、私人影院及滑雪練習場等。



是次為大家精選放盤，位於名家匯2座高層複式單位，實用面積2263方呎，連1247方呎天台，4房3套房2廳，另設工人套房及士多房。



進入複式下層，即為樓底高曠及裝潢豪華客飯廳，鋪有雲石地板及掛有水晶吊燈，閃閃生輝，甚有豪宅氣派，大廳外連大露台，令一室更明亮，而且坐向東南，外望開揚山景。同層還有一間套房、廚房連接工人套房及士多房。廚房中設有多組黑色亮面廚櫃，高冷又耐看。



沿着旋轉樓梯向上為複式上層，此層有3房2套，其中主人套房置了雙人大牀，配有近落地大玻璃，另套廁以趟門分隔，裝潢媲美酒店設計，置有浴缸及雙洗手盤等，並置有金色立體裝飾，十分美觀。至於另一間套房更設有前庭，隨時呼吸新鮮空氣。



從單位內置樓梯至私人天台，實用面積1247方呎，現場鋪有木地板，顯得自然清雅，並已裝有按摩浴缸，供戶主一邊浸浴一邊靜賞連綿翠山，寫意無比，另外空間之大，亦方便戶主開派對。