連天台特色戶 伯爵園木系典雅寬敞廳堂

特色戶有價有市，是次推介坐落於何文田的伯爵園，更隸屬小學34名校網內，現市場上有一罕有連天台單位放盤，面積1249方呎，4房1套，中式木系家品洋溢古典韻味，另連1098方呎天台，可享開揚市景及遠眺山景。



何文田老牌豪宅伯爵園，位於內街伯爵街，鄰近太子道西及界限街之間，項目樓齡約49年，屬單幢式設計，僅提供48伙，實用面積介乎約1249至1647方呎。物業附近有多條巴士及小巴路線途經，可直抵尖沙咀及中環等核心地區，如住戶自行駕車，數分鐘便至MOKO新世紀廣場及港鐵旺角東站，該商場內設食肆、連鎖店及日式超市等，而附近一帶更是民生店舖林立，滿足衣食住行各類需求。此外，項目坐擁令不少家長趨之若鶩的小學34校網。



立刻帶大家走訪這個頂層連天台特色盤，實用面積1249方呎。甫進放盤，玄關位置用上花紋地磚，美觀之餘亦令分區更見清晰。廳堂間隔修長四正，實用度高，家飾以木系為主，古雅大方，客廳相當寬敞，一邊放上藤編長椅，對面則以紅色皮沙發作對比，一室頓時增添跳脫感，中間還有充裕位置放下木茶几，旁邊設開闊大窗，為廳堂引入充沛自然光。



風格一轉，飯廳雖放有6人木系長形大餐桌，掛有復古韻味的吊燈，但與旁邊的開放式廚房空間相連，廚房用上亮白菱格及紫藍小方格瓷磚飾面，觀感隨之而變得清新，飯廳區內採光度亦相當高，用餐環境上佳。



放盤採4房1套設計，各房開則四正，易於佈置，擺放大型衣櫃及睡牀綽綽有餘，淺調裝潢營造典雅柔和的氛圍，更善用窗台位置作書枱，而其中一間房僻作貯物室，方便打理家居，更見整潔。



單位一大賣點為附連天台，能於鬧市中靜享戶外私人空間是不少都市人所想，於此放眼望去，將開揚九龍市景盡收眼底，住戶也可擺放戶外家具佈置一番，廣邀親朋共聚。