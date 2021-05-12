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西環泓都三房月租2.7萬

2021-05-12 列印
　　市場亦紛錄租務個案，中原分行副分區營業經理柳志明表示，西環泓都3座中層J室，面積619方呎，三房間隔，望開揚海景，以2.7萬租出，呎租44元。業主於2011年4月以725萬元買入單位，持貨10年，租金回報率4.5厘。

　　利嘉閣分行聯席董事李啟昌表示，長沙灣昇悅居1座中低層C室，面積約522方呎，兩房間隔，望內園池景，單位放租約3個星期，業主原叫租18000元，經議價後減價500元，以1.75萬成功租出，呎租約34元。業主於2010年11月以約420萬購入上址，料回報約5厘。

昇悅居呎租34元

　　上述為昇悅居本月最新錄租賃成交個案，屋苑現時有約20個單位放租，月租叫價由1.7萬元起。
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