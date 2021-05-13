希慎夥華懋197億奪銅鑼灣地王

銅鑼灣加路連山道商業地上周五截標，於今日火速開標，由希慎夥拍華懋以約197.78億，力壓其餘5組財團奪標，每方呎樓面地價約18374元，較市場估值上限價高逾一成。



樓面呎價18374元



華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，項目屬核心區罕有的大型商業用地，很高興能把握此難得機會，與區內發展經驗最豐富的希慎合作，相信可與利園區發揮協同效應，利好項目將來發展。蔡宏興又稱，該地皮除了提供商店及寫字樓樓面，項目更帶有社區設施及公眾休憩空間，為社會創造共享價值，貫徹集團的「三重基線」，兼顧人、繁榮和環境。



該項目於上周五接獲六份標書，入標財團以大型發展商為主，其中長實、新地、會德豐地產及領展以獨資形式入標，區內商業物業大業主希慎夥拍華懋入標。另外，信和、嘉里、利福國際及中渝置地亦合組財團入標。



較估值上限高一成



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，是次中標價十分理想，反映發展商對後市信心十足，尤其是在市區的商用物業市場。他認為，這反映發展商對新區及成熟區域商業地看法完全不一樣，中標發展商在同區有多個項目，可望產生巨大協同效應，亦有利將來租務策略及定位。林浩文估計，發展商將會興建寫字樓及商場，作長期收租及投資之用，該項目成交價亦對中環商業地地價有參考價值。



該幅位於加路連山道的商業用地，地盤面積約15.9萬方呎，以地積比率約6.76倍計，可建約107.6萬方呎。該項目投資額龐大，而且不可拆售，屬長線投資，亦需要預留部份樓面興建社區設施。