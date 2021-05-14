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傲雲峰兩房月租1.7萬

2021-05-14 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級區域經理宋國權表示，土瓜灣傲雲峰6座低層G室，面積520方呎，兩房間隔，望市景，議價後以1.7萬租出，呎租32.7元。業主於09年2月以約288.8萬購入上述單位，租金回報率約7厘。

　　美聯營業經理鍾庭鋒表示，筲箕灣香島5座高層A室，面積862方呎，三房連套房間隔，原叫租約3.7萬，議價後以3.4萬租出，呎租39.4元。業主於18年2月以1861.1萬購入，租金回報率約2.2厘。

　　香港置業營業經理張志豪表示，海柏匯高層B室，面積205方呎，開放式間隔，議價後以1萬租出，呎租48.8元，業主於16年6月以約321.2萬購入，現享租金回報約3.7厘。

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