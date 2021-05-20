嘉湖三房648萬沽
利嘉閣高級經理朱子華稱，元朗蝶翠峰11座低層F室，面積477方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價570萬，議價後以545萬沽出，呎價11426元。據悉，原業主於04年3月以129.8萬購入，現轉手帳面獲利415.2萬，升值3.2倍。
美聯助理區域經理馮根明表示，元朗YOHO MIDTOWN第3座中層H室，面積443方呎，兩房間隔，議價後以825萬易手，呎價18623元。原業主於15年4月以560萬購入，轉手帳面獲利265萬，升值47.3%。
世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，黃大仙居屋德強苑A座高層5室，面積404方呎，兩房間隔，望開揚景，議價後以645萬（自由市場價）易手，呎價15965元。據了解，原業主於14年以450萬購入（已補地價），帳面獲利195萬，升值43%。
維港灣呎價2.52萬
香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站維港灣10座高層A室，面積536方呎，以1355萬沽出，呎價25280元。
祥益區域董事袁思賢表示，屯門啟豐園4座高層G室，面積375方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，以562萬購入作自住，呎價14987元，屬市價水平。原業主於15年以408萬購入，是次轉手帳面獲利154萬。