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翠林花園兩房「零議價」租出

2021-05-20 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事林偉光表示，屯門翠林花園B座中層5室，面積330方呎，兩房間隔，獲同屋苑住客垂青，「零議價」以1萬租出，呎租30.3元，以單位市值約462萬計，租金回報2.6厘。

　　世紀21亞洲分行經理利宏基表示，灣仔富利大廈高層D室，面積400方呎，兩房間隔，望市景，原叫租1.8萬，議價後以月租1.6萬租出，呎租40元。業主於18年7月以671萬購入，可享租金回報近2.9厘。



　　香港置業市務經理（銷售）吳仁傑表示，鑽石山永成樓低層C室，面積375方呎，兩房間隔，望學校景，以1.1萬租出，呎租29.3元。據悉，新租客為一家三口，業主於07年9月以70萬購入，租金回報15厘。
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