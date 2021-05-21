兆康苑兩房月租8500元

香港置業首席分區董事黃慶龍表示，奧運站浪澄灣3座中層C室，面積549方呎，兩房間隔，議價後以2萬租出，呎租36.4元，據悉，新租客心儀屋苑方便上班工作。業主於10年7月以490萬購入，現享租金回報4.9厘。
Q房網營業經理衛國雄表示，元朗朗庭園2座高層D室，面積421方呎，兩房間隔，望泳池景，獲租客以1.25萬租入，呎租約30元。據了解，業主於18年8月以600萬購入，租金回報2.5厘。
本港受新冠肺炎病毒侵襲逾一年半，市民尋求接種疫苗自保，但不少人不清楚自己的健康狀況，先去檢查身體，部份人不驗猶自可，一驗發現隱疾，除了血壓高和糖尿病等初期徵狀外，不少人驚覺自己心血管閉塞，須做通波仔手...
2021-05-21
深圳賽格大廈周四疑再發生晃動，已是該大廈一連三日發生晃動情況。管理處保安其後通知高層商戶撤離。有內媒揭發一篇二十年前的碩士論文已指出賽格大廈建設存在問題，包括「設計圖沒做完就開始施工」和「天線晃動」等...
2021-05-21
新冠肺炎打擊全球經濟，不過有人亦抓緊機會逆市賺錢。疫下疫苗供不應求，研發疫苗已令九人晉身億萬富豪行列。有聯盟為此呼籲，終結製藥公司對疫苗技術的「壟斷控制」。 非政府組織「全球即刻正義」（Global Justice Now）及「人民疫苗聯盟」（People's Vaccine Alliance）周四表示，有九人因疫苗獲利，已成為億萬富豪。據報，這九名億萬富豪新貴的淨資產總額達到一百九十三億美元（一千四百九十六億港元），足夠讓低收入國家的所有人口全面接種一點三次。 新登場的疫苗億萬富豪中，排名居前的是莫德納（Moderna）公司行政總裁邦塞爾（Stephane Ba...
2021-05-21
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，Q房網聯席營業董事招潔冰指，小西灣藍灣半島單日連沽兩伙，當中包括8座低層G室，面積594方呎，三房一套間隔，望泳池景，獲買家以998萬購入，呎價1680...
2021-05-21
美國首次申領失業救濟人數好轉，創出疫情以來新低，美股周四早段在科技股帶動下向好，杜指曾上升337點報34233點，升幅1%；納指升241點，升幅1.82%，報13541點；標指升47點或1.15%，報...
2021-05-21
升班馬卡迪斯今季演出叫人喜出望外，周五西甲最後一輪例行公事作客已護級成功的利雲特，大有機會悶和皆大歡喜。事關前者中鋒尼格度事先張揚兩軍勢踢風流波，而且本身跟對方射手羅渣馬迪同陷入球荒，加上對賽往績支持，和局可捧。（Now632台周六凌晨3:00直播） 卡迪斯今季長期在七至十五位俳佪，演出叫人驚喜，如能夠保持目前的第十二位衝線，也平了本身西甲史上最高排名，而利雲特目前排第十四位，亦早已護級成功。兩隊同樣無欲無求，陣中唯一星將尼格度預言雙方將打風流波：「大家早已完成護級目標！」 兩軍上岸戰意欠奉 兩隊爭勝決心成疑之餘，各自首席射手同陷入球荒，也成悶和另一因素。尼格度西甲...
2021-05-21
八十年代末二人組合夢劇院由李敏及劉文娟組成，經歷四張專輯後於1991年拆夥，劉文娟轉為「單飛」續闖樂壇，成績不錯，經典作《神話》更帶有強烈德國組合Enigma的風格，唱片公司更索性炮製此歌的「Enig...
2021-05-17
「三爺」193（郭嘉駿）@ERROR因反擊曾志偉收視言論，被網友封為「娛樂圈清泉」，不但IG追蹤人數暴增，ERROR主持舊節目及熱播《ERROR自肥企画》亦成全城熱話，三爺在節目中親自填詞新歌《睡到三...
2021-05-21
新冠肺炎疫苗接種計劃將踏入第四個月，已為市民接種合共二百多萬劑疫苗，迄今為止，全港十六歲以上人口的接種率約一成八，遠低於群體免疫所需的七成，反映不少市民對打針抱觀望態度。前天港府首次公佈所有接種疫苗後死亡、中風、急性冠心病、流產、面癱的大數據，比率均十分低，也沒有證據與疫苗有關，大大增加了透明度，亦力證疫苗風險極低。當局應致力微調大數據，愈仔細愈好，讓客觀數據鼓勵市民去打針。 政府首次公佈打針後死亡以致各類發病的數據，遲來好過不來，除了比率低之餘，對照不打針市民的背景發病率，亦屬低水平，令公眾掌握具體數據，不再靠估，不再人云亦云。隨著更多市民接種疫苗，政府承諾每逢周三會公佈...
2021-05-21
蔡約翰於周三晚谷戰憑「聲勢」與「平海歡星」一熱一冷進帳兩場頭馬，暫時就憑這兩仗勝仗領先於方嘉柏，而周日田戰，蔡約翰又有望多添戰功，皆因麾下新星「速遞奇兵」又再上陣，雖然是初跑級際賽事，但以其出道以來四戰全勝兼場場贏得輕鬆的姿態，在是場千二米三級賽沙田銀瓶，實屬擂台躉角色。與此同時，這匹三歲馬評分已由五十二分火速增至一百分，大有機會在季尾的冠軍人馬頒獎禮上，獲最大進步馬匹獎。不過由於牠早於上季來港，所以未合資格競逐最佳新馬殊榮，該獎項當會成為五戰全勝的希廄「佳運財」之囊中物。 馬場浮世繪
2021-05-21