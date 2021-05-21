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兆康苑兩房月租8500元

2021-05-21 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事袁思賢表示，屯門兆康苑K座低層7室，面積467方呎，兩房間隔，獲區內客「即睇即租」，月租8500元，呎租18.2元，屬市價水平，預期單位租金回報率達2.2厘。

　　香港置業首席分區董事黃慶龍表示，奧運站浪澄灣3座中層C室，面積549方呎，兩房間隔，議價後以2萬租出，呎租36.4元，據悉，新租客心儀屋苑方便上班工作。業主於10年7月以490萬購入，現享租金回報4.9厘。



　　Q房網營業經理衛國雄表示，元朗朗庭園2座高層D室，面積421方呎，兩房間隔，望泳池景，獲租客以1.25萬租入，呎租約30元。據了解，業主於18年8月以600萬購入，租金回報2.5厘。

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