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愉景新城三房月租1.85萬

2021-05-26 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城12座高層D室，面積602方呎，三房連套房間隔，望山景，以18500元租出，呎租31元。據悉，業主於05年4月以約278萬購入，租金回報率約8厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河嘉亨灣6座低層E室，面積527方呎，兩房間隔，望市景，獲租客以2.2萬租入，呎租41.8元。



　　據了解，業主於04年8月以404.8萬購入，租金回報6.5厘。

　　香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城龍山閣低層F室，面積582方呎，兩房間隔，望園景，月租1.88萬，呎租32.3元，據悉，新租客為家庭客。業主於97年4月以455萬購入，現享回報5厘。
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