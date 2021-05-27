上水御皇庭呎租30元

本港疫情放緩，繼本地遊復辦之後，港府昨天向郵輪公司開綠燈，批准在七月稍後開辦公海遊，除了有助旅遊業慢慢恢復過來，也向公眾展示，接種兩針新冠疫苗之後，可以變相取得「疫苗通行證」，可以參與社交、娛樂等活動，當局應持續推出讓持有疫苗通行證的市民參與活動，刺激市民去完成接種疫苗。 按港府與郵輪公司達成的共識，郵輪上的船員和工作人員打了兩針，就可以接待同樣打了兩針的市民，由於雙方都有一定免疫力，即使同處郵輪上，只要持續佩戴口罩、保持社交距離，在船上爆發疫情的風險十分低。另一方面，郵輪業經歷新冠疫情洗禮後，已經大大改善了船上的通風、消毒等抗疫措施，抗疫力度大為提升，公海遊是「封閉式」旅...

2021-05-27