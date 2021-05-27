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上水御皇庭呎租30元

2021-05-27 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣高級聯席董事黃靜顏表示，上水御皇庭2座中層B室，面積399方呎，兩房間隔，以1.2萬租出，呎租約30元。據悉，業主於去年9月以約548萬購入，現租出可享租金回報率約2.6厘。

　　中原分行經理袁銘鍵表示，屯門城‧點低層F室，面積220方呎，開放式間隔，原叫租1萬，議價後以9000元租出，呎租40.9元。業主今年3月底以443萬買入單位，可享約2.4厘租金回報。



　　香港置業高級聯席董事謝啟源表示，南昌站匯璽連錄租務個案，其中3B座中層D室，面積436方呎，兩房間隔，以2.05萬租出，呎租47元，據悉，新租客為夫婦。業主於19年6月以約1199萬購入，租金回報2.1厘。
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