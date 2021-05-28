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太古城兩房月租兩萬

2021-05-28 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事布家良表示，鰂魚涌太古城廬山閣中層H室，面積518方呎，兩房間隔，望園景，議價後以2萬租出，呎租38.6元，據悉，新租客為家庭客。業主於17年2月以約800萬購入，現享回報約3厘。

　　中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍Wetland Seasons Park第21座低層A3室，面積636方呎，三房連套房間隔，望市景，以月租1.6萬租出，呎租25.2元。業主於20年1月以709.92萬一手購入，現享約2.7厘回報。



　　香港置業高級聯席董事朱永健表示，筲箕灣逸瑆高層B室，面積285方呎，開放式間隔，月租1.48萬，呎租51.9元，據悉，新租客為外區單身客。業主於今年2月以約648.19萬購入，租金回報2.7厘。
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