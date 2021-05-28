附設私家泳池 星堤敞亮大廳雅致裝潢

屯門掃管笏低密度屋苑星堤，毗鄰大欖郊野公園及黃金海岸，環境清幽。是次介紹屋苑少有洋房放盤，實用面積約2154方呎，採用3套房設計，廳大房大，家具佈置以淺調為主，用色清雅，大廳外連千呎花園，園內更有私家泳池，戶外空間充足。由新地發展的星堤位於掃管笏管翠路1號，樓齡約10年，由10座樓高10層分層住宅及30座洋房組成，提供459個單位，戶型多樣，包括1房至4房，並有複式單位、特色單位及洋房。屋苑設有主題式園林，植有各種花卉，另住客會所名為Club Avignon，設有大型主題泳池、健身室、電腦室、宴會廳等。交通方面，除了有穿梭巴士往來荃灣站，如住戶駕車至九龍站環球貿易廣場及香港國際機場亦只需20分鐘的車程。另外，項目亦鄰近哈羅國際學校及珠海學院。星堤僅提供30座洋房，戶戶設花園及泳池。今次便精選屋苑一座洋房放盤，樓高2層，實用面積約2154方呎，屋外連約1038方呎花園，並建有私家泳池，一旁亦擺放了多組戶外桌椅，可供戶主悠閒地曬太陽及暢泳。此外亦設有車庫，內可泊兩車，愛車可免受風吹雨打。洋房地下主要為客飯廳、廚房及工人套房，大廳樓底高曠，以白色為設計主色，配上多面大落地大玻璃，亦令一屋通明及空間感更強。廚房內設備齊全，內中西式煮食設備齊全，如焗爐及煮食爐等。廚房除了連接工人套房，亦連接後門，可通往花園。沿着樓梯走上上層，為3套房，均面積寬闊，可放置大牀。當中主人套房在放置雙人大牀後，更有充裕位置擺放按摩椅及工作枱等，更大落地玻璃趟門連接平台，可享一片翠綠林景。而套廁以雲石裝潢，並設浴缸浸浴。另外2間套房亦設有大窗，有助空氣流通，自然光充裕。洋房設有821方呎天台，住客可在此燒烤或晾曬衣物。從天台外望四周環境近為內園景，亦可望附近樓景，如興建中的恆大．珺瓏灣，眺望遠處翠綠山景。