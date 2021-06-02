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屯門兆軒苑呎租29.9元

2021-06-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益高級分行經理林英傑表示，屯門居屋兆軒苑B座高層14室，面積385方呎，獲區內客以1.15萬承租，呎租29.9元，以單位市值約429萬作計算，租金回報率達3.2厘。

　　香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站凱帆軒2座中層F室，面積426方呎，兩房間隔，望海景，原叫租1.8萬，議價後以1.6萬租出，呎租37.6元，據悉，新租客為家庭客。業主於18年2月以約780萬購入，租金回報2.5厘。



　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德龍譽2A座低層B室，面積890方呎，三房間隔，望海景，以3萬租出，呎租33.7元，據悉，新租客為家庭客。業主於17年4月以約1865.2萬購入，租金回報1.9厘。

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