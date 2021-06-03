  • 2021年6月3日 星期四
  • 33º
  • 65%
熱門： 昂船洲打針優惠凱滙清零回港易

日報新聞 > 地產

盈暉臺兩房月租1.73萬

2021-06-03 列印
　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，荔枝角盈暉臺1座中層C室，兩房間隔，面積455方呎，望海景，議價後以1.73萬租出，呎租38元，據悉，新租客為情侶。原業主於19年4月以650萬購入，租金回報逾3厘。

　　中原分行經理余煥銳稱，鴨脷洲海怡半島3座高層E室，面積610方呎，兩房連套房及多用途房間隔，望海景，以2.1萬租出，呎租34元。業主於11年以539萬購入，租金回報4.7厘。



　　港置首席分區董事林文奇表示，北角維港頌6座高層E室，面積578方呎，兩房間隔，外望海景，業主以約3.7萬放租約半個月，即吸引區外夫婦客洽詢，睇樓一次後減價2000元，以約3.5萬租出，呎租約60.6元，屬市價。資料顯示，業主於2017年4月以約1788.5萬購入上址。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd