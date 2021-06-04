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藍灣半島三房月租3.2萬

2021-06-04 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島6座高層C室，面積848方呎，三房連套房及工人套房間隔，望海景，獲租客以3.2萬租入，呎租37.7元。

　　利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣碧海藍天3座中層B室，面積497方呎，兩房間隔，望園景，原叫租1.9萬，經議價後以1.8萬租出，呎租約36.2元。據悉，業主於06年8月以約270萬購入，現租出可享租金回報率約8厘。



　　香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站浪澄灣9座極高層E室，面積561方呎，兩房間隔，原叫租2.55萬，議價後以2.35萬租出，呎租41.9元，據悉，新租客為夫婦。業主於16年5月以約835.8萬購入，現享租金回報約3.4厘。
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