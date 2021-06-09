  • 2021年6月9日 星期三
  • 27º
  • 94%
熱門： 消費券八達通裸女出浴MIRROR打針優惠

日報新聞 > 地產

啟德1號三房月租2.1萬

2021-06-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，啟德1號2座中層C室，面積568方呎，三房間隔，議價後以2.1萬租出，呎租37元，據悉，新租客為家庭客。

　　業主於16年9月以約970萬購入，租金回報2.6厘。



　　利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城6座低層B室，面積485方呎，兩房間隔，望市景，原叫租16000元，議價後以14800元租出，呎租約31元。據悉，業主於05年4月以約226萬購入，現租出可享租金回報率約7.9厘。

　　香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣海柏匯中高層E室，面積276方呎，一房間隔，以1.3萬租出，呎租47.1元。業主於16年6月以約406萬購入，現享租金回報約3.8厘。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd