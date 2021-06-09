啟德1號三房月租2.1萬

業主於16年9月以約970萬購入，租金回報2.6厘。
利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城6座低層B室，面積485方呎，兩房間隔，望市景，原叫租16000元，議價後以14800元租出，呎租約31元。據悉，業主於05年4月以約226萬購入，現租出可享租金回報率約7.9厘。
香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣海柏匯中高層E室，面積276方呎，一房間隔，以1.3萬租出，呎租47.1元。業主於16年6月以約406萬購入，現享租金回報約3.8厘。
商界「谷針」行動停不了。長江集團聯同長和與李嘉誠基金會，送出總值二千萬元禮券大抽獎，惠及三十六名幸運兒，頭獎獨得五百萬元禮券，可用於購買長實旗下一手物業或其品牌產品。 長江表示，所有成年港人於...
2021-06-09
內地高考首天就有網民爆料指，數學考試有湖北考生「出貓」。據報，湖北考生吳某某疑似將不會解的數學題拍照上傳至「小猿搜題」的手機應用程式上，不過被小猿搜題的工作人員截圖舉報。黃陂區教育局發佈通報， 已停止...
2021-06-09
美國食品及藥物管理局（FDA）周一批准使用一種治療阿茲海默症（最常見的一種腦退化症）的新藥物，是美國二十年來首次批准治療此類疾病的新藥物。一些慈善團體和機構對當局決定表示歡迎。 新藥「Aducanum...
2021-06-09
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨百老匯街98號高層A室，面積1266方呎，望園景及海景，原叫價1920萬，議價後以1850萬成交，呎價1461...
2021-06-09
市場繼續觀望通脹形勢，美國5月消費物價指數（CPI）將於周四揭曉。另一方面，美國政府計劃加強打擊不公平貿易，市場關注中美貿易前景，美股早段向下後回穩。杜指早段曾跌近200點，其後大舉收復失地；納指則曾...
2021-06-09
德國周一友賽擺出苦練已久的三四三陣式，主場大破拉脫維亞7:1。日耳曼軍團教練路維和主將湯馬士梅拿異口同聲指戰術奏效，傳聞今仗十一名正選十將已確定位置，只餘右翼成夏維斯和利萊辛尼之爭。 上仗德國以三四三鬥丹麥僅和1:1，今仗此陣式終於踢出彩虹。七球士哥當中，除了對方門將奧索斯一球烏龍外，其餘六球由不同球員攻入，主帥路維滿意道：「很高興我們的戰術終於奏效，過往一直討論的把握力問題，今仗亦成功改善。」 夏維斯辛尼爭做右翼 作為歸隊後第二仗，湯馬士梅拿今仗亦錄得入球和助攻各一。這位三十一歲假中鋒矢言：「我們成功令拉脫維亞完全落在戰術佈置的圈套當中。」不過，路維強調仍未決定歐洲國家盃...
2021-06-09
揮手打招呼，看似是一件容易不過的事情，但經歷社會事件及新冠疫情後，人與人之間似乎充滿了隔膜，舉手說聲「哈佬」，得來不易。 攝影師蘇慶強於6月在光影作坊舉辦《哈佬：你好嗎？》攝影展覽，他嘗試利用光...
2021-06-04
洪卓立（Ken）日前在順德拍劇期間突然抽搐暈倒，並從高處墮下昏迷兼一度命危，《東周刊》獨家在順德直擊Ken昏迷送院急救！曾爆肺入院的Ken已回港休養，情況已告穩定，他昨日親自開腔報平安，直言這次意外令...
2021-06-09
隨著接種新冠疫苗出現嚴重副作用的個案減少，加上商界紛紛推出大獎賞，公眾對打針的猶豫態度，開始逆轉，近日多個社區接種中心預約滿額，料這股打針潮將持續，港府要抱著「多啲嚟，密啲手」的原則，應打盡打，按市民需要，必要時加開社區接種中心，滿足市民的需求。 大小企業紛紛推出打針誘因，包括送樓、送黃金、送大禮券等，累計起來，總值逾一億二千萬元。環顧全球，香港誘因之多，認了第二，或許沒有人敢認第一。這說明為何多了市民去打針，所謂「重賞之下，必有勇夫」，打了針，為自己增加中獎機會，何樂而不為？當然，多了人願意打針，也與公眾認知改變有關，一是全球接種率高地區疫情放緩，二是打針後不適個案不多，...
2021-06-09
現時馬季長且賽期密，除了少數體力特強的忠心馬之外，很難要求每一匹馬都能長期保持穩定水準，而最理想的做法，就是能做到拼搏有度，所說的就是每季選定一至兩段出擊期，其餘的時間用作回氣兼順勢減分。而出擊要做到...
2021-06-09