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屋苑錄減價成交個案

2021-06-10 列印
■二手再錄減價成交，並獲用家承接。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，並獲用家承接，祥益高級客戶經理陳阿麗表示，屯門啟豐園4座中層G室，面積375方呎，兩房間隔，議價後以568萬易手，呎價15147元，據悉，買家為換樓客。原業主於14年以302萬購入，帳面獲利約266萬。

啟豐園兩房568萬沽



　　美聯助理聯席董事范浩銘表示，鰂魚涌太古城金山閣低層C室，面積582方呎，三房間隔，議價後以1155萬沽，呎價19845元，屬市價水平。

　　世紀21家天下分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園2座高層E室，面積431方呎，兩房間隔，望市景，以520萬（居二價）易手，呎價12065元。據了解，原業主於98年3月以168萬（未補地價）購入，帳面獲利352萬離場，升值2.1倍。

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣宇晴軒1座中層D室，面積451方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價845萬，議價後以815萬易手，呎價18071元，據悉，新買家為夫婦。據了解，原業主於12年10月以475萬購入，是次轉手帳面獲利約340萬。

宇晴軒呎價1.8萬易手

　　利嘉閣區域董事郭建民表示，沙田蔚景園2座低層G室，面積369方呎，兩房間隔，望內園，以670萬沽出，呎價18157元。據悉，原業主於1989年8月以53.6萬元購入上述單位，持貨約32年轉手帳面獲利約616.4萬元，物業升值約12倍。

　　中原資深分區營業經理張曼筠表示，粉嶺逸峯5座中層E室，面積459方呎，兩房間隔，以635萬承接，呎價13834元，新買家為同區客。
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