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維港灣兩房月租2.3萬

2021-06-10 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業市務經理（銷售）魏澤華表示，奧運站維港灣8座低層D室，面積594方呎，兩房間隔，原叫租2.4萬，議價後以2.3萬租出，呎租38.7元。據悉，新租客為一家四口，業主於10年8月以700萬購入，現享租金回報3.9厘。

　　中原分行經理林俊強表示，上水高爾夫．御苑7座中層E室，面積372方呎，一房間隔，望高爾夫球場景，以12500元租出，呎租33.6元，新租客為一名外籍人士。據了解，業主於18年以704萬購入，可享租金回報約2.1厘。



　　利嘉閣分行經理梁志偉稱，灣仔星域軒1座中層D室，面積807方呎，兩房連套房間隔，望山景，以53000元獲承租，呎租約66元。據悉，業主於00年3月以745萬購入，現可享租金回報8.5厘。
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