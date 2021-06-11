君傲灣三房998萬沽
世紀21奇豐分行林經理表示，馬鞍山迎海3座高層C室，面積783方呎，兩房連套房間隔，以1210萬易手，呎價15453元。據了解，原業主於12年10月以957萬購入，帳面獲利253萬，升值26%。
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座極高層H室，面積565方呎，三房連套房間隔，望山景，以1000萬易手，呎價17699元。據了解，原業主於10年5月以438萬購入，帳面獲利562萬。
香港置業首席高級營業經理廖潔思表示，將軍澳新都城三期3座低層F室，面積626方呎，三房連套房間隔，望園景，議價後以990萬沽出，呎價15815元，據了解，買家為換樓客。原業主於99年4月以約316萬購入，是次轉售帳面獲利約674萬，升值逾2倍。
美聯高級分區營業經理李貫甡表示，青衣青怡花園3座高層G室，面積547方呎，三房連套房間隔，望公園景，以770萬沽出，呎價14077元。原業主於12年9月以約405萬購入，是次轉手帳面獲利約365萬。
青怡花園呎價1.4萬
利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳居屋富康花園5座中層H室，面積592方呎，議價後以572萬（綠表價）易手，呎價9662元，買家為白居二人士。