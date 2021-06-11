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寶明苑呎價8083元易手

2021-06-11 列印
　　居屋頻錄成交個案，世紀21（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳寶明苑寶松閣低層14室，面積433方呎，望園景，原叫價430萬（綠表價），其後累減80萬，獲區外白居二買家以350萬（綠表價）承接，呎價8083元。原業主於98年以約56萬購入，帳面獲利294萬。

　　利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳富康花園5座中層H室，面積592方呎，三房間隔，望東南內園，原叫價610萬（綠表價），經議價後減價38萬，以572萬（綠表價）易手，呎價9662元，買家為白居二人士。據了解，原業主於98年以183.7萬（綠表價）購入，帳面獲利約388.3萬。



　　中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌裕東苑B座低層12室，面積539方呎，兩房間隔，以420萬（居二價）易手，呎價7792元，屬市價成交。
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