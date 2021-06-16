  • 2021年6月16日 星期三
  • 32º
  • 71%
熱門： 區議員宣誓郭蔭庶移民許芷熒

日報新聞 > 地產

龍譽一房月租1.58萬

2021-06-16 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業區域董事胡耀才表示，啟德龍譽1A座中層E室，面積350方呎，一房間隔，望園景，以1.58萬租出，呎租45.1元。據悉，業主於17年9月以734.3萬購入，租金回報2.6厘。

　　中原分行經理黃志輝表示，荃灣柏傲灣2A座高層A室，面積1254方呎，四房連套房及儲物套房間隔，議價後以4.8萬租出，呎租38.3元。據悉，租客屬家庭客，業主於17年1月以2163萬一手購入，租金回報約2.7厘。



　　Q房網營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO Milano第33B座低層D室，面積524方呎，兩房間隔，望園景，獲租客以1.5萬租入，呎租28.6元。據了解，業主於18年以768.61萬購入，租金回報約2.3厘。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd