太古城呎價2.38萬沽
世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城31座中層C室，面積327方呎，兩房間隔，望內園景，原叫價600萬，議價後以593萬沽，呎價18135元。據了解，原業主於07年以129萬購入，帳面獲利464萬離場，升值3.6倍。
中原分行經理黃德純表示，荃灣中心16座中層C室成交，面積329方呎，以468萬承接，呎價14225元，據悉，買家為上車客。原業主於98年以136萬購入，現轉手帳面獲利332萬，升值2.4倍。
利嘉閣聯席董事李啟昌表示，長沙灣碧海藍天3座低層B室，面積494方呎，兩房間隔，望內園景，經議價後以890萬沽出，呎價18016元。據悉，原業主於16年10月以約675萬購入，現轉手帳面獲利約215萬，升值約32%。
祥益區域董事袁思賢表示，屯門居屋兆安苑D座高層3室，面積563方呎，兩房間隔，以510萬（自由市場價）沽出，呎價9059元，屬市價。
皇府山兩房630萬易手
中原副分區營業經理麥偉成表示，上水皇府山1座中層E室，面積442方呎，兩房間隔，議價後以630萬獲承接，呎價14253元。原業主於05年以242萬購入，帳面獲利388萬離場，升值約1.6倍。