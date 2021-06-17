  • 2021年6月17日 星期四
  • 31º
  • 70%
熱門： 區議員宣誓郭蔭庶移民許芷熒

日報新聞 > 地產

綠怡居兩房月租一萬

2021-06-17 列印
　　二手再錄市價租務個案，祥益區域董事林偉光表示，屯門綠怡居1座低層E室，面積482方呎，兩房間隔，議價後以月租1萬租出，呎租20.7元，租金回報率達2.3厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，柴灣杏花邨50座低層3室，面積645方呎，三房間隔，獲租客以1.95萬租入，呎租30.2元。



  據了解，業主於05年6月以303.8萬購入，租金回報約7.7厘。

　　Q房網營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO Venezia第2A座低層A室，面積583方呎，兩房間隔，望內園景，以1.48萬租出，呎租25.3元。據了解，業主於16年以579萬購入，可享租金回報3厘。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd