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鯉景灣兩房月租1.85萬

2021-06-18 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事朱永健表示，西灣河鯉景灣觀景閣低層C室，面積489方呎，兩房間隔，望園景，原叫租2.1萬，議價後以2500元，以1.85萬租出，呎租37.8元，據了解，新租客為夫婦。原業主於07年1月以258萬購入，現享租金回報約8.6厘。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座極高層C室，面積733方呎，三房連套房加工人套房間隔，獲租客以2.8萬租入，呎租38.2元。據了解，業主於04年1月以438萬購入，租金回報7.7厘。



　　香港置業區域董事方文偉表示，長沙灣ONE NEW YORK中低層C室，面積468方呎，兩房間隔，獲租客以1.5萬承租，呎租32元。據悉，業主於10年10月以約351.8萬購入，現享回報約5.1厘。
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