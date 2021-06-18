眺望無垠海景 浪濤灣亮麗雅廳寬敞舒適

屯門小欖一帶臨海地段，環境清幽寧靜，自成一隅。是次為大家精選位於浪濤灣一座海景洋房，實用面積2121方呎，4房2套間隔，一室採光極佳，採淺色主調，配合高樓底優勢，打造亮麗舒適居停，洋房外連大花園，讓住戶時刻與海為伴。由南豐發展的浪濤灣位於屯門小欖青發街，鄰近漣山及愛琴灣等低密度住宅，而浪濤灣由6座分層大廈及32座洋房組成，提供274伙。屋苑除可飼養寵物，更備有住客會所，提供戶外泳池、網球場、健身室等設施，盡享寫意生活。民生配套方面，駕車約10分鐘內即可達黃金海岸商場及屯門市中心，另有居民巴士前往港鐵荃灣站，以便住戶購物及出行。今次精選屋苑的單號屋，樓高3層，實用面積2121方呎，客飯兩廳位於地下，採用躍式設計，裝潢亦用上不同色調，配合高樓底優勢，營造分明而高曠的廳堂空間。當中飯廳以木系鋪設，客廳則主打灰白兩色，客廳外連偌大花園，已放置戶外沙發及種有不少灌木，住客隨時將生活延伸至戶外。廚房現為半開放式，寬闊好用，備有多組廚櫃及爐具，提供充裕位置貯物及備餐。放盤洋房設4房2套，1樓的家庭廳與套房之間備有趟門，必要時可開門打通，令空間變得更為寬敞。當中家庭廳以木系作主調，設有長椅及多組大櫃，以便存放物品；而房內亦有沙發及茶几，盡享高私隱度的宴客空間，屏風後方亦設有長桌面連椅子，方便住戶工作。3間睡房則位於2樓，四正寬敞，就寢空間充足。洋房備有天台，居高臨下，飽覽一望無際海景，亦可遠眺黃金海岸一帶，視野廣闊。