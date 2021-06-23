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屬小學12校網 金鑾閣淺調木系時尚雅廳

2021-06-23 列印
■這個放盤位於金鑾閣高層B室，實用面積1204方呎，現時叫價3250萬。
■書房加鋼琴房以趟門劃分，有效擴闊大廳空間。
■套房設有步入式衣帽間連梳妝枱位置。
■據了解，屋主曾花費約200萬裝修全屋，圖為寬敞飯廳。
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        中半山堅尼地道有不少老牌豪宅，位置上鄰近金鐘及灣仔一帶商業區。其中金鑾閣正坐落於此，用家主導，市場少有盤源，今次帶大家走訪該盤一個靚裝放盤，實用面積1204方呎，採3房1套房間隔，廳堂空間感充足，設計時尚有格調。

        金鑾閣位於堅尼地道66號，樓齡約42年，樓高20層，每層3伙，提供60個單位，所有單位均以大碼開則，實用面積介乎971至1204方呎。項目賣點之一是位處小學12校網，網內有不少著名學校。物業旁為灣仔地標之一的合和中心，住客經由合和中心的升降機到達皇后大道東，再前往區內購物飲食。而步行至灣仔港鐵站大概約15分鐘，附近亦設有多線巴士及小巴途經，交通方便。



　　馬上帶大家參觀金鑾閣高層B室，實用面積1204方呎，據了解，該單位裝修費大概200萬，甫入放盤，即見L形大廳，客飯兩廳佈局分明，裝潢以淺色調為主，配以木系裝潢，予人舒適又耐看之感，客廳有一組大型電視櫃，置有飾物架，方便擺放飾物。

飯廳擺位也甚有心思，屋主在飯廳一隅放有書桌、層架及鋼琴，並裝上趟門，自成一角，重點是增加廳堂空間感。景觀方面，從露台外望，即見合和中心及附近樓景。

  此放盤為3房1套房間隔，主人套房空間偌大，並配有大型組合櫃，可擺放多件收藏品，亮點之一是設有步入式衣帽間連梳妝枱位置。而套浴設計簡約，鋪設雲石瓷磚，置有浴缸，住戶閒時可浸浴以解身體疲勞。

　　特大廚房保養簇新，現場所見已有訂造廚櫃及家電，包括嵌入式焗爐、酒櫃及雙門雪櫃等，住戶可隨時大展廚藝，另廚房內連工人房及廁所。
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