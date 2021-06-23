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柏景灣兩房月租1.72萬

2021-06-23 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站柏景灣7座低層E室，面積449方呎，兩房間隔，望樓景，議價後減價600元，以1.72萬租出，呎租38.3元，據悉，新租客為兩名外籍女學生。業主於11年3月以約488萬購入，現享租金回報約4.2厘。

　　世紀21亞洲分行經理利宏基表示，灣仔仁美大廈中層D室，面積223方呎，開放式間隔，原叫租1.1萬，議價後月租9000元租出，呎租40元，新租客於中環工作。業主於12年10月以265萬購入，租金回報4.1厘。



　　利嘉閣市務經理梁錦機表示，觀塘凱滙5座中層D室，面積594方呎，兩房連儲物室間隔，望樓景，以22500元租出，呎租約38元。

  據悉，原業主於19年1月以約1217.5萬購入，租金回報率約2.2厘。
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