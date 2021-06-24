柏傲莊呎價3.5萬創新界分層新高

鄭志剛：該盤價量兼備
大圍站柏傲莊III昨日以招標形式售出3伙高層B室，面積均為1269方呎，四房間隔，成交價分別為3900萬、4080萬及4441.5萬，呎價分別為30733元、32151元及35000元。其中以8A座47樓B室，成交價4441.5萬，呎價達3.5萬，打破新界區標準分層呎價新高，同時亦打破去年8月同系西貢傲瀧分層戶，以每呎33529元易手紀錄，再創新界區分層戶呎價新高。
該盤1至3期於九個月內累售2942伙，佔整個項目逾95%，套現近362億元。新世界發展行政總裁鄭志剛表示，市場對優質樓盤非常渴求，造就柏傲莊價量兼備的銷售佳績，集團已迅速加推單位，滿足市場殷切需求，希望更多市民可以買到心儀單位。
餘貨95伙周六應市
發展商日前上載價單及銷售安排，盡推第一、二期餘貨共95伙單位，將於周六應市。當中第一期18伙及第二期67伙將於周六公開發售；另外共10伙就於同日開始招標。項目昨日起接受認購登記，其中項目第一期單日收逾3000票，以該批出售單位涉18伙計算，超額約166倍，二期項目將於今午6時截票。是次加推的部份單位，較去年首度推出時大幅加價近15%。
另外，項目錄新一宗撻訂個案。據成交紀錄冊顯示，原於本月12日以827.2萬售出的8B座中層F室，面積359方呎，一房單位，買家取消交易，估計遭發展商沒收5%訂金，涉近41萬。柏傲莊III開售至今累錄4宗撻訂。
整個柏傲莊項目位於沙田區大圍車公廟路18號，首兩期於去年底首度開售，第三期則於本月開售。