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屋苑錄市價成交個案

2021-06-24 列印
　　據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯區域經理佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣1座低層G室，面積499方呎，兩房間隔，以1085萬成交，呎價21743元，屬市價水平，買家為外區上車客。原業主於16年2月以約680萬一手購入，是次轉售帳面獲利約405萬，升值約60%。

　　中原副區域營業經理陳智欣表示，啟德嘉匯8座中低層E室，面積349方呎，一房間隔，擁開放式廚房，景觀開揚，以850萬沽出，呎價24355元。據了解，原業主於17年3月以694.2萬購入，現沽貨帳面獲利155.8萬離場，升值22%。



　　世紀21奇豐分行經理胡國強表示，馬鞍山嵐岸3座高層C室，面積650方呎，三房間隔，享海景，原叫價1100萬，議價後以1000萬獲承接，呎價15385元。

  據了解，原業主於16年10月以788萬購入，帳面獲利212萬離場，升值27%。
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