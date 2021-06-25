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屋苑錄高價成交個案

2021-06-25 列印
■將軍澳峻瀅一個兩房單位，以830萬成交，呎價15810元，創同類成交價及屋苑呎價新高。
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　　據《星島地產網》報道，不少一手向隅客回流二手市場，帶動部份屋苑錄得高價成交。港置分區董事劉浩勤表示，將軍澳峻瀅2期3座高層F室，面積525方呎，兩房間隔，以830萬成交，呎價15810元，創同類成交價及屋苑呎價新高。

峻瀅呎價1.58萬破頂



　　中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳中心11座低層F室，面積406方呎，兩房間隔，議價後以835萬成交，呎價20567元，創屋苑分層次高。

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳蔚藍灣畔6座高層A室，面積506方呎，兩房間隔，原叫價900萬，獲區內上車客無睇樓下以890萬承接，呎價17589元，低市價約1%。

　　美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨6期恆柏道4號中層D室，面積657方呎，三房間隔，以910萬售出，呎價13851元，屬市價成交。原業主於17年9月以769萬買入，SSD鬆綁即售。

　　中原高級分行經理李百達表示，鰂魚涌太古城寶安閣低層H室，面積706方呎，三房間隔，成交價1438萬，呎價20368元，屬市價。

　　利嘉閣經理黃志佳表示，西灣河嘉亨灣1座極低層G室，面積499方呎，兩房間隔，以1085萬沽出，呎價約21743元，屬市價。

嘉亨灣兩房1085萬沽

　　祥益高級分行經理龍超君表示，屯門偉景花園B座中層D室，面積417方呎，兩房間隔，以488萬放盤兩日，即獲區內上車客以483萬「即睇即買」自住，屬市價成交。

　　世紀21奇豐分行經理胡國強表示，馬鞍山中心2座低層D室，面積522方呎，三房兩廳間隔，以798萬沽出，呎價15287元。

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