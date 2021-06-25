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禮頓山相連戶呎價7.5萬沽

2021-06-25 列印
　　跑馬地禮頓山錄罕有相連戶成交，利嘉閣營業董事余傑文表示，屋苑7座高層A及B室相連戶，3071方呎，5房2套間隔，連雙車位成交價2.328億，呎價75800元，屬市價。原業主於2000年11月中以4825.6萬買入，持貨逾21年帳面獲利逾1.84億，物業升值逾3.8倍。

　　中原資深區域營業董事李卓雄表示，淺水灣海峰園高層C室，1961方呎，4房1套連工作間及雙工人房間隔，獲區內用家以6620萬承接，呎價26600元，屬市價。原業主於1981年9月以395萬買入，近40年帳面獲利6225萬，升值逾15.7倍。



　　中原經理黃新利表示，西半山寶翠園6座高層C室，773方呎，2房連多用途房間隔，獲用家以1988萬承接，呎價25718元，低市價約3%。原業主於2005年以645萬買入，帳面獲利1343萬，升值超過2倍。

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