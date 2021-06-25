賞寧靜翠綠景 騰皇居II時尚寬廳雅致舒適

中半山豪宅騰皇居II，矗立在豪宅地段地利根德里之上，與多幢豪宅名廈為鄰，擇居於此屬身分象徵。是次為大家精選當中的靚裝放盤，面積1282方呎，由3房1套改為2房1套，業主豪花千萬裝修，除配上品牌家電外，更裝有地暖系統，廳房同設對流窗，靜享翠綠山景。騰皇居II位處港島傅統豪宅地段中半山，僅提供98伙，實用面積約由1221方呎至3190方呎不等，放盤罕有。項目附近環境清幽，以騰皇居、MAY TOWER、地利根德閣及世紀大廈等豪宅為主；該盤更坐擁小學11校網，網內有不少著名學校，附近也有多所國際學校 。日常出入方面，駕車前往中環亦只需約10餘分鐘，該處設有地標熱點蘭桂坊，蘇豪區一帶亦美食雲集，享樂消遣應有盡有。事不宜遲，立刻帶各位走訪這個騰皇居II低層C室，實用面積1282方呎，據了解，業主為單位斥資千萬布置，開門後，可見廳堂修長且寬廣，裝潢時尚，客廳即使放上長形沙發及茶几後，仍保留有充裕活動地方，加上採用帶有香檳金色系的家具，為一室添上奢華美感。移步至飯廳，8人長餐桌置中擺放，旁邊更有紅酒櫃，方便閒時舉杯小酌，品味生活。另廚房則改為半開放式設計，拉闊空間感。值得一提，靚裝後的單位，備有地暖系統，設計相當貼心，加上採多窗設計，客廳配備轉角大窗戶，飯廳亦有大型近落地玻璃，採光度極高，外望綠油山景，著名景點建築山頂凌宵閣亦可看見，愜意怡人。單位原為3房1套，現改為2房1套間隔，主臥同樣設有轉角窗及對流窗，引景入室，而且面積偌大，擺放雙人大牀後仍可三邊下牀，裝潢格調與大廳同出一轍，並連衣帽間。另一房間現時用作打坐房，一旁備有茶色玻璃大櫃，物件收納井井有條。