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雍慧閣三房月租4.45萬

2021-06-30 列印
　　二手錄市價租務個案，中原分區營業經理盧宏基表示，西半山雍慧閣中層B室，面積844方呎，三房套間隔，望開揚市景，以44500元租出，呎租53元。據悉，業主於07年以1100萬購入，租金回報4.9厘。

　　利嘉閣分行經理梁志偉稱，大潭紅山半島2座極低層B室，面積1013方呎，為兩房連套房及工人房間隔，望海景，以45000元獲承租，呎租約44元。據悉，業主於97年1月以約1430萬購入，現租出享租金回報率約3.8厘。



　　利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城11座低層E室，面積約581方呎，三房連套房間隔，望山景，原叫租21000元，其後減至20000元租出，呎租約34元。據悉，業主於14年10月以約550萬購入，現租出享租金回報率約4.4厘。

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