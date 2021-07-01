永泰26億奪粉嶺住宅地

地政總署公佈，上周五截標的粉錦公路與青山公路─古洞段交界的住宅地，由永泰成功奪得，地價為26.168億，以可建樓面28.4萬方呎計，每呎樓面地價達9208元，高於市場估值上限約21%，打破今年4月時，古洞25區每呎樓面地價達7183元紀錄，創新界東北區地皮新高，同區地價於兩月間升約28%。
創新界東北地皮新高
永泰地產投資及發展部董事總經理吳家煒稱，項目位置優越，步行至上水站僅約10分鐘，並毗鄰粉嶺高爾夫球場，而且政府近年大力推動的大灣區藍圖，以及落馬洲河套發展及規劃中的北環線鐵路，集團相信區內基建及生活配套更趨完善，並特別看好新界北一帶發展，集團認為本港樓市將繼續平穩發展，並將會持續從不同渠道，增加土地儲備作長遠發展。
地皮於上周五截標時，共接獲17份標書，入標財團除成功奪地的永泰，其餘包括佳兆業、長實、恒基、會德豐地產、華懋、嘉里、建灝、英皇、漢國、永泰及其士，另外新地及九建亦有入標，而信和則夥拍招商局置地及爪哇合組財團競投。
市場料將發展豪宅
萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，是次屬志在必得價，反映發展商對該區豪宅市場信心十足，估計會興建低密度豪宅，料部份為洋房，預期總投資額約35億至38億，落成後每呎售價由2.5萬起。