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屋苑紛錄市價成交

2021-07-01 列印
　　二手再錄市價成交個案，中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島22座中層E室，面積879方呎，三房連套房及多用途房，景觀開揚，以1680萬易手，呎價19113元，原業主於07年11月以700萬購入，帳面獲利980萬，升值1.4倍。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座極高層F室，面積455方呎，兩房間隔，獲買家以890萬購入，呎價約19560元。據了解，原業主於01年5月以246.8萬購入，帳面獲利643.2萬。



　　世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，北角康澤花園D座中層1室，面積590方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1058萬承接，呎價17932元，屬市價水平。

  據了解，原業主於07年以353萬購入，帳面獲利705萬，升值2倍。





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