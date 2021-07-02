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嘉湖三房月租1.28萬

2021-07-02 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居3座中層H室，面積550方呎，三房間隔，望街景，月租1.28萬租出，呎租23.3元，業主於11年2月斥資213.8萬元買入單位，租金回報率約7.2厘。

　　利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城4座中層D室，面積約590方呎，屬三房連套房間隔，望內園景，以18000元租出，呎租約31元，據悉，業主03年9月以約194萬元購入，租金回報率逾11厘。



　　祥益地產高級客戶經理龍超君表示，屯門居屋兆康苑N座低層4室，面積483方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以月租1萬元租出，呎租20.7元，以同類單位市值約508萬元作計算，租金回報率達2.4厘。

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