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觀塘凱滙三房月租2.7萬

2021-07-07 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣市務經理梁錦機表示，觀塘凱滙1座中層C室，面積765方呎，三房連套房間隔，望開揚景，以27000元租出，呎租約35元。據悉，原業主於18年12月以約1477.9萬購入，現租出享租金回報率約2.2厘。

　　香港置業區域董事胡耀才表示，啟德1號2座中層E室，面積524方呎，兩房間隔，原叫2萬，議價後以1.97萬租出，呎租37.6元。



　　據悉，新租客為夫婦。業主於16年9月以約809.1萬購入，租金回報2.9厘。

　　Q房網營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO Milano第32A座低層A室，面積405方呎，屬一房半間隔，望內園景，獲租客以1.25萬租入，呎租約30.8元。

　　據了解，業主於18年以558.14萬購入，租金回報約2.7厘。
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