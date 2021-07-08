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綠楊新邨三房月租1.8萬

2021-07-08 列印
　　二手再錄市價租務個案，利嘉閣分行經理陳敏生表示，荃灣綠楊新邨N座極低層1室，面積582方呎，三房間隔，望樓景，以1.8萬租出，呎租約31元。據悉，業主於18年1月以約733萬購入，現租出可享租金回報率約2.9厘。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門豐連2座高層B室，面積532方呎，兩房間隔，以1.55萬租出，呎租29.1元，租客為外區客，單位市值約749萬，租金回報率達2.5厘。



　　香港置業助理分區董事植光遠表示，牛頭角淘大花園A座中層4室，面積375方呎，兩房間隔，望內園景，以1.3萬租出，呎租34.7元。業主於今年3月以約620萬購入，租金回報率約2.5厘。

　　中原高級分行經理吳倬霆表示，屯門康麗花園1座中層E室，面積480方呎，兩房間隔，議價後以12800元承租，呎租27元，屬市價水平。
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