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維港灣兩房月租1.98萬

2021-07-09 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站維港灣6座高層F室，面積459方呎，兩房間隔，望山景，議價後以1.98萬元租出，呎租43.1元。

  據悉，新租客為單身客，業主07年12月以約360萬元購入，現享回報約6.6厘。



　　中原分區營業經理鍾宏遠表示，屯門瓏門6座高層D室，面積663方呎，三房連套房間隔，景致開揚，議價後以2.35萬元租出，呎租35.4元，租客為外區家庭客，業主20年底以1100萬元購入，可享約2.6厘租金回報。

　　祥益高級分行經理黃文樂表示，屯門豐連2座高層B室，面積532方呎，兩房間隔，租客為外區客，議價後以1.55萬元租出，以呎租29.1元，以單位市值約749萬元計算，租金回報率達2.5厘。
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