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屋苑紛錄減價成交

2021-07-14 列印
■沙田第一城有中層單位，以565萬元沽出。
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　　據《星島地產網》報道，屋苑紛錄減價成交，並獲用家承接。世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城44座中層F室，面積284方呎，原叫價570萬元，議價後稍減至565萬元沽出，呎價19894元。據了解，原業主08年以165萬元購入，帳面獲利400萬元，升值2.4倍。

第一城呎價1.98萬沽



　　中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣中層D室，面積410方呎，兩房間隔，附裝修，原叫價800萬元，議價後以780萬易手，呎價19024元，買家為自用客，原業主09年10月以280萬購入，轉手帳面獲利500萬，升值1.79倍。

　　利嘉閣分區董事黃永全表示，元朗雍翠豪園1座低層A室，面積約706方呎，屬三房連套房及多用途室間隔，望開揚景，原叫價880萬，經議價後減價12萬，以868萬元沽出，呎價約12295元。據悉，原業主99年4月以275.3萬購入，帳面獲利約592.7萬，升值約2.2倍。

鯉景灣三房1470萬易手

　　美聯助理區域經理冼晉毅表示，西灣河鯉景灣逸華閣低層H室，面積799方呎，三房連套房間隔，原叫價約1480萬，議價後以1470萬獲外區換樓客購入，呎價為18398元，屬市價水平。原業主06年5月以約446萬購入，帳面獲利約1024萬，升值約2.3倍。

　　香港置業區域營業董事范文濤表示，將軍澳維景灣畔1座中低層D室，面積516方呎，兩房間隔，原叫價955萬，議價後以940萬沽出，呎價18217元。據了解，買家為換樓客，原業主09年10月以約375萬購入，帳面賺約565萬，升值約1.5倍。
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